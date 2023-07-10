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Новый план развития: Почеттино хочет лично поработать с Мудриком

Аргентинский специалист намерен вырастить новую звезду.
Сегодня, 21:49
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Новый главный тренер Челси Маурисио Почеттино намерен обсудить с вингером Михаилом Мудриком план совместной работы.

"Одной из первых задач Почеттино будет поговорить с Михаилом Мудриком и Леви Колуиллом. Оба игрока провели напряженное лето на Евро U21. А Колуилл вместе с Нони Мадуэке возвращаются в Челси на предсезонную подготовку в качестве чемпионов.

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Почеттино очень хочет поближе познакомиться с Мудриком и поработать с ним один на один, чтобы помочь ему. Часть внимания будет сосредоточена на интеграции в команду и поощрении к тому, чтобы Мудрик стал более громогласным и ориентированным на культуру", – написал журналист Бен Джейкобс для Si Phillips Talks Chelsea.

Напомним, в минувшем сезоне на счету 22-летнего украинца всего два ассиста в 15 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино Михаил Мудрик

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