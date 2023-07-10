Мудрик принял участие в представлении новой формы Челси

Лондонцы выпустили ретро-форму, в которой будут играть в следующем сезоне.

Лондонский Челси официально представил новую форму на следующий сезон-2023/24.

Техническим спонсором экипировки является Nike.

Форма выполнена в стиле 90-х годов прошлого века, а именно сезона-1997/98, когда Челси выиграл Кубок обладателей кубков. Также в этот период команда выиграла Кубок лиги и Суперкубок УЕФА.

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Примечательно, что в презентации формы участие взял украинский футболист Михаил Мудрик.

Ранее сообщалось, что Мудрик был замечен на пляже в Барселоне за игрой в волейбол ногами.