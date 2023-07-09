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Мудрик был замечен на пляже в Барселоне за игрой в волейбол ногами

Украинец с пользой проводит отпуск.
Сегодня, 16:50
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингера Челси и сборной Украины Михаила Мудрика заметили на одном из пляжей Барселоны.

Фанат запечатлел футболиста на видео и опубликовал в соцсетях веселое времяпровождение игрока с мячом.

Хавбек сыграл с местными парнями в волейбол ногами. Пользователи уже похвалили Мудрика за его простоту и красивый жест в адрес своих же фанатов.

Напомним, в минувшем сезоне на счету 22-летнего украинца всего два ассиста в 15 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Мудрик посетил матч Свитолиной против скандальной белоруски.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси отдых Михаил Мудрик

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