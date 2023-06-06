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Мудрик посетил матч Свитолиной против скандальной белоруски

Украинец приехал в Париж, чтобы поддержать свою соотечественницу.
Сегодня, 18:08

В рамках 1/4 финала Ролан Гаррос украинка Элина Свитолина встретилась с скандальной белоруской теннисисткой Ариной Сабаленка.

В этом матче у нашей теннисистки была звездная поддержка в лице вингера Челси и сборной Украины Михаила Мудрика.

Футболист поделился кадрами с игры в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Отметим, что поддержка Мудрика, к сожалению, не помогла Свитолиной и она проиграла Сабаленка по итогам двух сетов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис Ролан Гаррос Элина Свитолина WTA Михаил Мудрик

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