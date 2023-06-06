Мудрик посетил матч Свитолиной против скандальной белоруски
Украинец приехал в Париж, чтобы поддержать свою соотечественницу.
В рамках 1/4 финала Ролан Гаррос украинка Элина Свитолина встретилась с скандальной белоруской теннисисткой Ариной Сабаленка.
В этом матче у нашей теннисистки была звездная поддержка в лице вингера Челси и сборной Украины Михаила Мудрика.
Футболист поделился кадрами с игры в своем аккаунте в социальной сети Instagram.
Отметим, что поддержка Мудрика, к сожалению, не помогла Свитолиной и она проиграла Сабаленка по итогам двух сетов.