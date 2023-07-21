Почеттино объяснил, почему Мудрик пропустил матч против Рэксема

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино объяснил свое решение не включать Михаила Мудрика в заявку на первый контрольный матч.

Напомним, 20 июля лондонский клуб сыграл первый матч турне по США против команды Райана Рейнольдса Рэксема, обыграв тех со счетом 5:0.

Михаил Мудрик не попал даже в заявку на первый контрольный матч, хотя находится в расположении команды.

Почеттино объяснил это тем, что украинец до сих пор не влился в тренировочный процесс после молодежного Евро.

Отметим, что подобным образом аргентинский специалист обошелся и с триумфаторами турнира Нони Мадуеке и Леви Колвиллом.

Ранее, напомним, сообщалось, что Челси нацелился на форварда молодежной сборной Франции.