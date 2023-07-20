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Челси нацелился на форварда молодежной сборной Франции

Боули продолжает скупать талантливых игроков.
Сегодня, 16:15
Элье Ваи / Getty Images
Элье Ваи / Getty Images

Лондонский Челси готовит предложение по нападающему Монпелье Элье Ваи, пишет The Athletic.

20-летним французом также интересуются ПСЖ и Атлетико, однако именно лондонский клуб считается фаворитом на подписании форварда.

Предполагается, что МОнпелье затребует около 30 млн евро за своего лучшего бомбардира. В прошлом розыгрыше Лиги 1 Элье отметился 19-ю голами.

Издание считает, что, если сделка состоится, Ваи отправится в аренду в Страсбур, которым также владеет Боули. Самого футболиста такой вариант устраивает.

Ранее, напомним, сообщалось, что Ромелу Лукаку пытался возобновить переговоры с Интером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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