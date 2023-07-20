Лукаку попытался возобновить переговоры с Интером

Форвард Челси Ромелу Лукаку вновь попытался вести переговоры с миланским Интером, пишет Football Italia.

Напомним, что ранее "нерадзурри" отказались выкупать бельгийца после того, как Ромелу начал вести переговоры с Ювентусом.

"Бьянконери" даже согласовали личный контракт с Ромелу, однако завершить сделку клуб пока не способен. По крайней мере, до тех пор, пока клуб не покинет Душан Влахович.

Из-за проблем с переходом Лукаку вновь попытался возобновить переговоры с Интером, но руководство клуба даже не стало слушать бельгийца и ответило категоричным отказом.

Тем более, что "нерадзурри" уже сосредоточили свои усилия на подписании Альваро Мораты или Фоларина Балогуна.

Ранее, напомним, Лукаку освистали и фанаты миланского клуба, назвав того предателем.

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