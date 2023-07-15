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Не оценили предательство: Интер откажется от Лукаку из-за переговоров игрока с Ювентусом

Бельгиец все же останется в Италии.
Сегодня, 16:23
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Форвард Челси Ромелу Лукаку не перейдет этим летом в Интер. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Миланский клуб принял решение прекратить переговоры о подписании бельгийца из-за того, что он и его агент связались с Ювентусом для дальнейшего сотрудничества.

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Лукаку пытался наладить отношения с руководством "нерадзурри", но в Интере дали понять, что переход теперь не состоится. Итальянский гранд будет вынужден искать новые варианты усиления.

В минувшем сезоне Лукаку забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за Интер во всех турнирах.

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