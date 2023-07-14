Интер сделал первое предложение по Трубину

Игрок уже успел согласовать личные детали контракта с "нерадзурри",

Миланский Интер сделал первое предложение по трансферу Анатолия Трубина.

Как сообщает Николо Скира, "нерадзурри" предлагают 10 млн евро + 2 млн евро бонусами + 10% от последующей продажи.

Журналист отмечает, что итальянцы пока далеки от удовлетворения запросов Шахтера, который хочет 20 млн евро + 20% от следующего трансфера игрока.

Также по информации Скиры, миланский клуб уже успел согласовать личный контракт с Трубиным. В случае, если о переходе удастся договориться, то Анатолий подпишет соглашение до 2028 года. Заработная плата остается неизвестной.

Напомним, ранее сообщалось, что Интер продаст своего голкипера в МЮ.