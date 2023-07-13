Трубину приготовиться?: Манчестер Юнайтед в шаге от подписания вратаря Интера

Андре Онана с большой долей вероятности заменит Давида Де Хеа в стане манкунианцев.

Манчестер Юнайтед в шаге от договоренности с Интером о трансфере Андре Онаны.

Как сообщает Фабрицио Романо, переход камерунца в стан "красных дьяволов" кажется неизбежным. Сумма трансфера составит 50 млн евро + 5 млн бонусами.

Онана подпишет с манкунианцами контракт на пять лет, вероятно, по схеме 4+1. Зарплата голкипера составит 7 млн евро за сезон.

Отметим, что "нерадзурри" хотели бы заменить Онану украинцем Анатолием Трубиным, но, вероятно сделка будет отложена на год из-за нежелания платить сумму, которую хочет получить Шахтер за своего основного вратаря.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!