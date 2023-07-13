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Интер может отложить подписание Трубина до следующего лета

Запрашиваемая Шахтером сумма за украинского голкипера стала проблемой для "нерадзурри".
Сегодня, 09:55
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Миланский Интер может отказаться от идеи приобретения в нынешнее трансферное окно вратаря Шахтера и сборной Украины Анатолия Трубина.

В связи со скорой продажей Андре Онана в Манчестер Юнайтед и расставанием с еще двумя голкиперами Самиром Хандановичем и Алексом Кордацем "нерадзурри" рассчитывали подписать вместе Яна Зоммера из Баварии и украинского стража ворот. Тем не менее если покупка швейцарца у мюнхенцев за 6 миллионов евро не должна стать проблемой, то с 21-летним украинцем ситуация иная.

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Как утверждает FCInterNews, Интер не устраивают высокие финансовые требования Шахтера по Трубину. По информации источника, "горняки" хотят получить за своего голкипера 35 миллионов евро и 10% от его следующей продажи.

В сложившейся ситуации "нерадзурри" могут отложить подписание Трубина, у которого остался год по контракту с донецким клубом, до следующего лета, чтобы заполучить вратаря в статусе свободного агента.

Сейчас же миланский клуб может переключиться на альтернативный вариант в лице голкипера Сампдории Эмиля Аудеро.

Отметим, ранее стали известны детали возможного контракта Трубина с Интером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер трансферы Интер Милан Анатолий Трубин

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