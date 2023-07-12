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Чистка под Трубина?: Интер попрощался с двумя вратарями

Вскоре "нерадзурри" могут вовсе остаться без голкиперов в случае продажи Андре Онана.
Сегодня, 19:04
Самир Ханданович / Getty Images
Самир Ханданович / Getty Images

Миланский Интер объявил о расставании сразу с двумя возрастными вратарями.

Согласно с официальным сайтом "змеев", команду покинули Самир Ханданович и Алекс Кордац.

Ханданович присоединился к Интеру летом 2012 года, перейдя из Удинезе за 15 миллионов евро. С того момента он принял участие в 455 матчах, в которых пропустил 471 гол и отстоял на "ноль" 166 раз.

В прошлом сезоне 38-летний словенец потерял место в основе "нерадзурри" из-за появления в команде Андре Онана, который в ближайшее время может перейти в Манчестер Юнайтед.

Кордац, в отличие от Хандановича, является воспитанником Интера. Однако на его счету всего два матча за первую команду (один пропущенный мяч и один матч на "ноль").

Большую часть своей карьеры 40-летний итальянец скитался по разным командам, нигде надолго не задерживаясь. Вернулся в родной клуб летом 2021 года, покинув Кротоне на правах свободного агента.

Напомним, что с переходом в Интер связывают голкипера Шахтера Анатолия Трубина, у которого остался всего год по контракту с донецким клубом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Серия А Самир Ханданович Шахтер Донецк Анатолий Трубин

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