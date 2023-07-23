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"Когда пробивал, ни о чем не думал": Мудрик оценил свой первый гол за Челси

Лондонский клуб с дебютным результативным ударом украинца обыграл Брайтон.
Сегодня, 09:58
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик поделился впечатлениями от дебютного гола в составе лондонской команды.

Украинец отличился в товарищеском матче с Брайтоном и помог "синим" одержать победу со счетом 4:3.

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"Мне понравилось. Когда я пробивал по воротах, то ни о чем не думал. Я просто многое практиковал такие моменты на тренировках. Это пришло из тренировок.

Мое взаимопонимание с Николасом Джексоном? Только представьте, что это был наш первый матч вместе", - приводит слова Мудрика Absolute Chelsea.

Напомним, что в ходе предсезонного турне по США у Челси запланировано еще три товарищеских матча, в которых "синие" встретятся с Ньюкаслом, Фулхэмом и Боруссией Дортмунд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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Мудрик отличился дебютным голом за Челси
Мудрик отличился дебютным голом за Челси

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