Реал разбил Манчестер Сити и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Команда Карло Анчелотти во второй раз обыграла подопечных Хосепа Гвардиолы.

В среду, 19 февраля, в рамках ответного матча стыкового раунда Лиги чемпионов Реал на своем поле принимал Манчестер Сити. Первый поединок завершился победой испанцев - 3:2.

Во втором противостоянии "сливочные" доминировали с первых минут, что принесло им позитивный результат.

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Главным героем встречи стал форвард Реала Килиан Мбаппе, который оформил хет-трик. Сначала француз забил после длинного паса от Асенсио, затем реализовал момент после скидки Родриго, а точку поставив, пробив из-за пределов штрафной.

Манчестер Сити показал ужасную игру во всех аспектах, но сумел забить гол престижа. Его автором стал Нико.

Реал прошел в 1/8 финала Лиги чемпионов, а Манчестер Сити покинул турнир.

Статистика матча Лиги чемпионов 1/16 финала Реал - Манчестер Сити

Реал - Манчестер Сити 3:1 (первый матч 3:2)

Голы: Мбаппе, 4, 33, 61 - Нико, 90+2

xG: 1.82 - 1.38

Владение мячом: 48%-52%

Удары: 15 - 12

Удары в створ ворот: 8 - 4

Угловые: 7 - 5

Реал: Куртуа - Вальверде (Алаба, 90), Асенсио, Рюдигер, Менди - Себальйос (Камавинга, 78), Чуамени (Модрич, 83), Беллингем - Родриго, Мбаппе (Диас, 78), Винисиус (Эндрик, 90).

Манчестер Сити: Эдерсон - Хусанов, Стоунз (Аке, 8), Диаш, Гвардиол - Гюндоган (Ковачич, 77), Нико - Фоден (Макейти, 77), Силва, Савио - Мармуш.

Предупреждения: Беллингем - Гюндоган, Нико

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