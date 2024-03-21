Алвес пока не собрал миллион евро для внесения залога

У бразильца мало времени на сбор денег.

Бразильский футболист Дани Алвес проведет еще как минимум одну ночь в тюрьме. Об этом сообщает El Partidazo de COPE.

Суд решил выпустить его под залог в размере 1 млн евро, однако ему пока не удалось собрать необходимую сумму.

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Если залог не будет внесен до 14:00 завтра по местному времени, Алвес останется под стражей на все выходные.

Напомним, что футболист был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и 5 годам условно.

Кроме того, ему необходимо выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 лет не приближаться к ней. Сторона футболиста обжаловала решение суда.

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