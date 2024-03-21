Робиньо обжаловал решение об отбывании в Бразилии срока за изнасилование

Футболист не хочет находиться в тюрьме на родине.

Защита экс-футболиста Реала и Манчестер Сити Робиньо обжаловала решение о его аресте в Бразилии. На заседании Верховного суда юстиции был удовлетворен запрос Италии о том, чтобы он отбывал наказание в Бразилии.

По данным агентства Reuters, защита Робиньо подала апелляцию в Верховный суд Бразилии, чтобы избежать немедленного ареста. В своем запросе адвокаты потребовали приостановить действие решения Верховного суда юстиции.

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Напомним, в ноябре 2017 года футболист был приговорен итальянским судом к 9 годам тюремного заключения по обвинению в групповом изнасиловании в Италии.

В январе 2022 года его кассация была отклонена, и в феврале того же года Италия выдала международный ордер на арест Робиньо.

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