iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Робиньо обжаловал решение об отбывании в Бразилии срока за изнасилование

Футболист не хочет находиться в тюрьме на родине.
Сегодня, 20:24
Робиньо / Getty Images
Робиньо / Getty Images

Защита экс-футболиста Реала и Манчестер Сити Робиньо обжаловала решение о его аресте в Бразилии. На заседании Верховного суда юстиции был удовлетворен запрос Италии о том, чтобы он отбывал наказание в Бразилии.

По данным агентства Reuters, защита Робиньо подала апелляцию в Верховный суд Бразилии, чтобы избежать немедленного ареста. В своем запросе адвокаты потребовали приостановить действие решения Верховного суда юстиции.

Читай также: Алвес пока не собрал миллион евро для внесения залога

Напомним, в ноябре 2017 года футболист был приговорен итальянским судом к 9 годам тюремного заключения по обвинению в групповом изнасиловании в Италии.

В январе 2022 года его кассация была отклонена, и в феврале того же года Италия выдала международный ордер на арест Робиньо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: робиньо тюрьма

Статьи по теме

Алвес пока не собрал миллион евро для внесения залога Алвес пока не собрал миллион евро для внесения залога
Экс-форвард Реала и сборной Бразилии осужден на девять лет за изнасилование Экс-форвард Реала и сборной Бразилии осужден на девять лет за изнасилование
Испанский форвард сядет в тюрьму из-за изнасилования Испанский форвард сядет в тюрьму из-за изнасилования
Жизнь за решеткой в радость: Стало известно, чем занимается Алвес в тюрьме Жизнь за решеткой в радость: Стало известно, чем занимается Алвес в тюрьме
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился третий спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Евро-202421:47
Бражко дебютировал в составе сборной Украины в матче отбора на ЧЕ-2024
Формула 121:40
Риккардо: Мне не нужна критика со стороны, чтобы понять необходимость улучшения результатов
ЧМ-202221:38
Босния и Герцеговина - Украина: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора Евро-2024
Олимпийские виды21:26
Гераскевич показал лучший результат в истории Украины на этапе Кубка мира по скелетону
Европа21:21
Ключевой игрок Арсенала покинул расположение сборной Англии из-за травмы
Евро-202421:05
Плей-офф отбора к Евро-2024: Грузия переиграла Люксембург
Бокс21:00
Промоутер Усика сообщил, когда должен состояться реванш с Фьюри
Бокс20:52
"Следующим будет Клинт Иствуд": Президент UFC потроллил Джейка Пола за бой с Тайсоном
Евро-202420:36
Бражко и Лунин в старте на матч с Боснией в отборе на Евро-2024
НБА20:27
Тренер Кливленда рассказал о полученных угрозах от ставочников
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK