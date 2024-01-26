Атлетико - Севилья: обзор и результат матча Кубка Испании

Атлетико в четвертьфинальном противостоянии Кубка Испании встретился с Севильей.

Как и подобает фавориту, "матрасники" играли с позиции силы против кризисного середняка и в середине тайма имели отменный шанс выйти вперед. Маркан сфолил в своей штрафной и судья назначил 11-метровый.

К точке подошел Антуан Гризманн, но лидер мадридского клуба неожиданно отправил мяч выше ворот, упустив прекрасную возможность выйти вперед.

Коллектив Диего Симеоне продолжил свою доминацию и после этого не совсем приятного момента, но забить им удалось уже после перерыва, причем, сделал это столичный гранд дважды. Сперва отметился Мемфис Депай, но его гол был отменен из-за оффсайда, а затем все он же смог открыть счет, не забежав в положение вне игры.

У "нервионцев" были свои надежды на то, чтобы сравнять счет. На 87-й минуте коллектив Кике Санчеса Флореса заработал угловой, после подачи которого мяч нашел Серхио Рамоса, но, опытный защитник без опеки оппонентов не смог с нескольких метров перенаправить мяч в сетку ворот Яна Облака.

За несколько секунд до финального свистка Пабло Барриос чуть не "привез" пенальти в свои ворота, но Алехандро Эрнандес Эрнандес позвал Хесуса Хиля Мансано посмотреть видеоповтор и главный арбитр изменил свое первоначальное решение.

Таким образом, Атлетико не без больших проблем прошел в полуфинал Кубка Испании благодаря минимальной победе.

Статистика матча Кубка Испании Атлетико - Севилья

Атлетико - Севилья 1:0

Гол: Депай, 79

xG: 2.14 - 0.89

Удары: 10 - 4

Удары в створ: 4 - 1

Владение мячом: 57% - 43%

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