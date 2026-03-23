Неудачник Ла Лиги уволил главного тренера

Севилья объявила об оставке главного тренера.

Напомним, что Матиас Альмейда возглавил клуб прошлым летом.

В этом сезоне Севилья под руководством аргентинца провела 32 матча, выиграв лишь десять из них.

После 29-ти туров клуб занимает 15-ю строчку в чемпионате, оепережая команды из зоны вылета всего на три пункта.

После двух поражений (Барселоне и Валенсии) руководство Севильи решило отправить 52-летнего аргентинца и его штаб в отставку.

