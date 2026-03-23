Александрия вернула на пост тренер бывшего наставника

Владимир Шаран третий раз возглавил "горожан".

Украинский специалист Владимир Шаран во второй раз вернулся на пост главного тренера Александрии.

О назначении нового наставника сообщает официальный сайт "горожан".

Во главе первой команды 54-летний специалист сменил ранее отправленного в отставку Кирилла Нестеренко.

"Владимир Шаран - одна из самых выдающихся фигур в истории нашего клуба. Именно под его руководством "горожане" проходили путь становления, завоевывали бронзовые награды Чемпионата Украины и впервые дарили болельщикам незабываемые эмоции еврокубковых вечеров.

Его опыт, характер и глубокое понимание философии нашей команды являются теми фундаментальными качествами, которые клубу нужны сегодня.

В тренерский штаб будут входить тренеры, которые помогали Владимиру Богдановичу в Александрии-2, а также присоединится к штабу Максим Белый", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что Шаран уже дважды возглавлял Александрию: в периоды с 2010 по 2011 год и с 2013 по 2021 год.

С октября 2025 года специалист работал с Александрией-2, которая выступает во Второй лиге.

На данный момент Александрия занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 11 очков в 20 сыгранных матчах.

