Александрия вернула на пост тренер бывшего наставника

Владимир Шаран третий раз возглавил "горожан".
Сегодня, 15:10       Автор: Игорь Мищук
Владимир Шаран / Getty Images
Украинский специалист Владимир Шаран во второй раз вернулся на пост главного тренера Александрии.

О назначении нового наставника сообщает официальный сайт "горожан".

Во главе первой команды 54-летний специалист сменил ранее отправленного в отставку Кирилла Нестеренко.

Читай также: Аутсайдер УПЛ распрощался с главным тренером

"Владимир Шаран - одна из самых выдающихся фигур в истории нашего клуба. Именно под его руководством "горожане" проходили путь становления, завоевывали бронзовые награды Чемпионата Украины и впервые дарили болельщикам незабываемые эмоции еврокубковых вечеров.

Его опыт, характер и глубокое понимание философии нашей команды являются теми фундаментальными качествами, которые клубу нужны сегодня.

В тренерский штаб будут входить тренеры, которые помогали Владимиру Богдановичу в Александрии-2, а также присоединится к штабу Максим Белый", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что Шаран уже дважды возглавлял Александрию: в периоды с 2010 по 2011 год и с 2013 по 2021 год.

С октября 2025 года специалист работал с Александрией-2, которая выступает во Второй лиге.

На данный момент Александрия занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 11 очков в 20 сыгранных матчах.

УПЛ александрия чемпионат Украины Владимир Шаран Украинская Премьер-лига

Статьи по теме

Усик начал функционерскую деятельность в Полесье с радикального требования Усик начал функционерскую деятельность в Полесье с радикального требования
Аутсайдер УПЛ распрощался с главным тренером Аутсайдер УПЛ распрощался с главным тренером
Неудачник Ла Лиги уволил главного тренера Неудачник Ла Лиги уволил главного тренера
Мандзин занял второе место в зачете U-23 Кубка мира Мандзин занял второе место в зачете U-23 Кубка мира

Видео

Шульга набрал первые очки в НБА
Шульга набрал первые очки в НБА

Последние новости

Европа16:12
Неудачник Ла Лиги уволил главного тренера
Украина15:10
Александрия вернула на пост тренер бывшего наставника
Биатлон14:35
Мандзин занял второе место в зачете U-23 Кубка мира
Другие страны13:49
Клуб МЛС договорился о подписании Гризманна
Украина13:15
Усик начал функционерскую деятельность в Полесье с радикального требования
Украина12:29
Аутсайдер УПЛ распрощался с главным тренером
Бокс11:58
"Обязательно приеду снова": Джошуа оценил свое пребывание в Украине
Биатлон11:30
Биатлон, Кубок мира 2025/2026: Перро и Жанмонно выиграли общий зачет, Мандзин и Дмитренко - лучшие среди украинцев
Легкая атлетика10:59
Украина с лучшим за 20 лет результатом завершила чемпионат мира по легкой атлетике
Европа10:35
Тренер Лиона объяснил, почему Яремчук пропустил матч чемпионата Франции
