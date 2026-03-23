Аутсайдер УПЛ распрощался с главным тренером

Александрия отправила в отставку Кирилла Нестеренко.
Сегодня, 12:29       Автор: Игорь Мищук
Кирилл Нестеренко / ФК Александрия
Кирилл Нестеренко / ФК Александрия

Александрия объявила об отставке с занимаемой должности главного тренера Кирилла Нестеренко.

Последним матчем для 34-летнего специалиста во главе команды стал поединок 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором его подопечные потерпели домашнее разгромное поражение от Динамо со счетом 0:5.

Как сообщает официальный сайт "горожан", клуб и тренер прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

"ФК Александрия благодарит Кирилла Нестеренко и его ассистентов за добросовестный труд, преданность делу и человеческие качества. Мы желаем Кириллу Александровичу успехов в будущих проектах, неистощимой энергии и новых побед на тренерском пути", - говорится в заявлении клуба.

Нестеренко возглавлял Александрию с лета 2025 года. Под его руководством команда одержала две победы, пять раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

На данный момент Александрия занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 11 очков в 20 сыгранных матчах.

