Барселона продлила контракт с вице-капитаном клуба

Роберто останется в клубе до 2024-го года.

Барселона объявила в соцсетях о продлении контракта с хавбеком Серджи Роберто.

Новое соглашение между игроком и каталонским клубом рассчитан до лета 2024 года. В соглашении прописаны отступные в размере 400 млн евро.

Sergi Roberto renews contract with FC Barcelona until 2024 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2023

Напомним, 31-летний испанец находится в системе Барселоны с 2006 года. Он дебютировал в составе основной команды в 2010-м. У него 339 матчей и 19 трофеев в составе Барселоны.

В текущем сезоне на счету Роберто 3 гола и 1 ассист в 14 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона получила трансферный бан от Ла Лиги.