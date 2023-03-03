Барселона продлила контракт с вице-капитаном клуба
Роберто останется в клубе до 2024-го года.
Барселона объявила в соцсетях о продлении контракта с хавбеком Серджи Роберто.
Новое соглашение между игроком и каталонским клубом рассчитан до лета 2024 года. В соглашении прописаны отступные в размере 400 млн евро.
Sergi Roberto renews contract with FC Barcelona until 2024— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2023
Напомним, 31-летний испанец находится в системе Барселоны с 2006 года. Он дебютировал в составе основной команды в 2010-м. У него 339 матчей и 19 трофеев в составе Барселоны.
В текущем сезоне на счету Роберто 3 гола и 1 ассист в 14 матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Барселона получила трансферный бан от Ла Лиги.