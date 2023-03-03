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Барселона продлила контракт с вице-капитаном клуба

Роберто останется в клубе до 2024-го года.
Сегодня, 17:23
Серджи Роберто / Getty Images
Серджи Роберто / Getty Images

Барселона объявила в соцсетях о продлении контракта с хавбеком Серджи Роберто.

Новое соглашение между игроком и каталонским клубом рассчитан до лета 2024 года. В соглашении прописаны отступные в размере 400 млн евро.

Напомним, 31-летний испанец находится в системе Барселоны с 2006 года. Он дебютировал в составе основной команды в 2010-м. У него 339 матчей и 19 трофеев в составе Барселоны.

В текущем сезоне на счету Роберто 3 гола и 1 ассист в 14 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона получила трансферный бан от Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Серджи Роберто

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