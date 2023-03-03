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Барселона получила трансферный бан от Ла Лиги

Клуб должен продать игроков на 200 млн евро.
Сегодня, 16:01
Сержи Роберто / Getty Images
Сержи Роберто / Getty Images

Чтобы провести летнюю трансферную кампанию Барселоне необходимо сначала расстаться с игроками на 200 млн евро, пишет The Athletic.

Об этом заявил глава Ла Лиги Хавьер Тебас, подчеркнувший, что сомнительные действия клуба привели к тому, что лига была вынуждена запретить каталонцам трансферы.

"На сегодняшний день у Барселоны в бюджете нет средств, которые она могла бы потратить в следующее трансферное окно. Барселона совершала сомнительные действия, которые повлияли на Ла Лигу. Мы ведем себя с клубом соответствующим образом. Мы постановили, что Барселона больше не сможет подписывать новичков", - сказал Тебас.

Также глава Ла Лиги заявил, что все те способы, которые Барселона использовала перед текущим сезоном, не смогут быьт использованы вновь. Перед каждым сезоном лига говорит каждому клубу, сколько он может потратить, у каталонцев такого лимита сейчас нет.

Для начала Барселоне необходимо снизить расходы на зарплаты и трансферы с 650 до 450 млн евро, ведь у клуба дефицит в 200 млн евро. Но если они будут продавать футболистов, то смогут использовать 40 % от каждой сделки для подписания новичков.

Напомним, что накануне Барселона сумела обыграть Реал в рамках Кубка Испании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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