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Реал - Барселона: обзор матча и результат игры 02.03.2023

Завершился первый полуфинал Кубка Испании, в котором Реал принимал дома Барселону.
Вчера, 23:56
Реал - Барселона / Getty Images
Реал - Барселона / Getty Images

Первая серия двухматчевого противостояния в рамках Кубка Испании между Реалом и Барселоной состоялась в столице Испании и вышла далеко не такой, как ожидали фанаты не только команд, а вообще футбола.

Обе команды имели кадровые проблемы перед этим поединком. Главная потеря Барсы – Роберт Левандовски, которого в старте заменил Ферран Торрес. Также не смог сыграть и Педри, но если юного испанца довольно неплохо подменил Кесье, то в нападении проблемы были огромными.

В составе мадридского Реала мы не увидели Алабу и Менди, а из-за плохой формы Чуамене пришлось слева в защите выпускать Начо, а не Камавингу.

Источник: Getty Images

Реал с первых минут начал давить соперника, больше атаковать, но кроме момента Модрича на первой минуте вспомнить что-то очень тяжело. Барселона же по большей части либо отбивалась, либо просто держала мяч подальше от ворот соперника.

Кроме того, страсти на поле не утихали в течение всего матча. Очень заметным был Винисиус, который в середине первого тайма приемом из дзюдо свалил де Йонга и получил за это желтую.

Источник: Getty Images

Бразилец был максимально недоволен решением арбитра, а еще большее настроение ему испортил гол Барсы, который произошел через несколько минут.

Кесье выбежал на свидание с Куртуа, но переиграть его не смог. К счастью для каталонцев мяч влетел в Милитао, а от него в ворота.

Источник: Getty Images

Практически весь матч после этого мы наблюдали за тем, как Реал пытается придумать хоть что-нибудь у ворот Барселоны, или за тем, как игроки бьют друг друга по ногам.

Несмотря на невероятное игровое преимущество Реала и просто бездействие Барсы в атаке, именно у каталонцев был лучший момент всего матча. Кесье очень круто вывели на удар метров с 11, ему не мешал никто, но пробил ивуариец точно в Ансу Фати, появившемся на поле во втором тайме.

В итоге Барселона провела ужасный матч в плане атаки, но образцово сыграла в "автобус", не дав Реалу не только реализовать свои моменты, но и создать действительно интересные возможности для взятия ворот.

Источник: Getty Images

Ответный матч состоится через месяц уже на Камп Ноу. Там же эти команды сыграют и в рамках чемпионата через две недели.

Статистика матча Реал – Барселона полуфинала Кубка Испании

Реал – Барселона 0:1
Голы: Милитао, 26 (автогол)

  • Владение мячом: 64% – 36%
  • Удары (в ворота): 13(0) - 4(2)
  • Офсайды: 4 - 3
  • Фолы: 16 - 13

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо (Родриго, 67) — Камавинга, Кроос (Чуамэни, 74), Модрич (Альваро, 84) — Вальверде, Бензема, Винисиус

Барселона: Тер Штеген — Кунде, Араухо, Алонсо, Бальде — Бускетс, де Йонг, Кесье (Роберто, 85) — Рафинья (Фати, 69), Торрес, Гави.

Предупреждения: Винисиус, Начо, Вальверде – Рафинья, Гави, Кесье


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