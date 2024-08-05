Николя Пепе получил второй шанс в топ-лиге Европе
Экс-игрок Арсенала подписал контракт с Вильярреалом.
Ивуарийский вингер Николя Пепе подписал контракт с Вильярреалом.
Напомним, 29-летний все еще считается главным трансферным провалом Арсенала, который потратил на игрока около 80 млн евро.
Последний сезон Пепе провел в Трабозонспоре, где за 19 игр отличился лишь пятью голами.
Турецкий клуб игрок покинул этим летом свободным агентом, а Вильярреал решил рискнуть и предложил игроку двухлетний контракт.
Ранее также сообщалось, что Челси нашел замену Галлахеру.
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