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Николя Пепе получил второй шанс в топ-лиге Европе

Экс-игрок Арсенала подписал контракт с Вильярреалом.
Сегодня, 08:50
Николя Пепе / villarrealcf.com
Николя Пепе / villarrealcf.com

Ивуарийский вингер Николя Пепе подписал контракт с Вильярреалом.

Напомним, 29-летний все еще считается главным трансферным провалом Арсенала, который потратил на игрока около 80 млн евро.

Последний сезон Пепе провел в Трабозонспоре, где за 19 игр отличился лишь пятью голами.

Турецкий клуб игрок покинул этим летом свободным агентом, а Вильярреал решил рискнуть и предложил игроку двухлетний контракт.

Ранее также сообщалось, что Челси нашел замену Галлахеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вильярреал николя пепе

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