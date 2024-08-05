Челси может заменить Галлахера лучшим ассистентом чемпионата Шотландии

Челси рассматривает хавбека Селтика Мэттью О'Райли в качестве очередного трансфера, утверждает Sky Sports.

Напомним, что лондонцы не могут договориться о новом контракте с Конором Галлахером, а потому уже начинают изучать варианты его замены.

Наиболее вероятными кандидатом является 23-летний датчанин, который стал лучшим ассистсентом чемпионата Шотландии прошлого сезона.

О'Райли выдал невероятный сезон за "кельтов", отличившись 19 голами 19 ассистами в 49 матчах. Трансфермаркт оценивает его в 20 млн евро.

Конкуренцию лондонцам может составить Аталанта, которая ранее уже пыталсь купить хавбека за 16 млн евро.

Ранее также Атлетико также нашел Галлахеру замену.

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