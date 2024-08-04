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Атлетико договорился с Валенсией о приобретении талантливого хавбека

Пока Конор Галлахер продолжает думать, соглашаться ему на переезд в Мадрид или нет, "матрасники" по-быстрому купили игрока на его позицию.
Вчера, 23:44
Хави Герра / Getty Images
Хави Герра / Getty Images

Атлетико и Валенсия договорились о трансфере Хави Герры, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

Клубы согласовали все условия перехода 21-летнего игрока, теперь мадридский коллектив может обсудить с футболистом условия личного контракта. Transfermarkt оценивает Герру в 20 миллионов евро.

По информации источника, "кольчонерос" решили переключиться на другого игрока из своего списка интересов из-за неопределенности с Конором Галлахером.

У хавбека Челси было время до конца недели определиться, хочет ли он присоединиться к команде Диего Симеоне или нет. Не получив от англичанина ответа, Атлетико решил приобрести Герру.

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В прошедшем сезоне Хави Герра принял участие в 40 матчах Валенсии во всех турнирах, в которых он записал на свой счет четыре гола и одну результативную передачу. Всю кампанию-2023/24 полузащитник провел в статусе основного игрока "летучих мышей".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия атлетико мадрид

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