Атлетико договорился с Валенсией о приобретении талантливого хавбека
Атлетико и Валенсия договорились о трансфере Хави Герры, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.
Клубы согласовали все условия перехода 21-летнего игрока, теперь мадридский коллектив может обсудить с футболистом условия личного контракта. Transfermarkt оценивает Герру в 20 миллионов евро.
По информации источника, "кольчонерос" решили переключиться на другого игрока из своего списка интересов из-за неопределенности с Конором Галлахером.
У хавбека Челси было время до конца недели определиться, хочет ли он присоединиться к команде Диего Симеоне или нет. Не получив от англичанина ответа, Атлетико решил приобрести Герру.
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В прошедшем сезоне Хави Герра принял участие в 40 матчах Валенсии во всех турнирах, в которых он записал на свой счет четыре гола и одну результативную передачу. Всю кампанию-2023/24 полузащитник провел в статусе основного игрока "летучих мышей".
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