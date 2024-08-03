Атлетико не может сойтись в цене за Альвареса с Манчестер Сити

Разница в предложениях все еще существенная.

Атлетико никак не может договориться с Манчестер Сити о трансфере Хулина Альвареса, пишет The Athletic.

Напомним, ранее сообщалось, что мадридскому клубу удалось согласовать с игроком личный контракт, но вот переговоры с Сити идут очень тяжело.

"Матрацники" предложили около 55 млн евро плюс еще 15 млн в виду бонусов, но английский клуб хочет минимум 70+20 млн.

Также известно, что свое предложение по аргентинцу отправил и ПСЖ, и оно превосходит предложение испанцев, однако Альварес настроен перейти только в Мадрид.

На текущий момент в Атлетико начинают терять веру в то, что трансфер удасться совершить.

Ранее также Артем Довбик дебютировал за Рому.

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