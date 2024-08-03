Довбик дебютировал за Рому в спарринге против команды Яремчука

Артем отыграл один тайм в своем первом поединке за римлян, а Роман провел весь матч в запасе.

Украинский новичок Ромы Артем Довбик дебютировал за римскую команду, приняв участие в спарринге с Олимпиакосом, состав которого недавно пополнил Роман Яремчук.

Итальянский и греческий клубы провели товарищеский матч в субботу, 3 августа, разойдясь миром 1:1. Соперники обменялись голами в первом тайме - "волки" вышли вперед на 17-й минуте, когда Лоренцо Пеллегрини реализовал пенальти, но через пять минут Родиней счет сравнял, также отличившись ударом с одиннадцатиметровой отметки.

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Довбик появился на поле после перерыва, заменив Николу Залевски, и отыграл до конца встречи. Яремчук в свою очередь провел весь матч на скамейке запасных.

Рома - Олимпиакос 1:1

Голы: Пеллегрини, 17 (пен.) - Родиней 22 (пен.)

Ранее сообщалось, что Яремчук в дебютном матче за Олимпиакос сделал голевую передачу.

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