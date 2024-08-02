Довбик вошел в топ-5 самых дорогих трансферов Ромы

В списке все форварды с достаточно разной судьбой.

Рома официально представила Артема Довбика в качестве новичка клуба.

По данным Transfermarkt, сумма перехода составила 31.5 млн евро, что позволило Артему войти в топ-5 самых дорогих трансферов клуба. Интересно, что все в пятерке лучших - центральные нападающие.

Артем занял 5-ю строчку, а выше него Антонио Кассано, который провел долговременную карьеру за "волков", Габриэль Батистута, с которым Рома выиграла свое последнее чемпионство, Тэмми Абрагам, который проводит относительно неплохую карьеру в футболке римлян, но скорее всего, уступит место в основе именно Довбыку, а также Патрик Шик, который провалился в Роме.

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Отметим, контракт украинец подписал на 5 лет, зарабатывать он будет 3 млн евро в год.

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