iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Довбик вошел в топ-5 самых дорогих трансферов Ромы

В списке все форварды с достаточно разной судьбой.
Вчера, 20:49
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Рома официально представила Артема Довбика в качестве новичка клуба.

По данным Transfermarkt, сумма перехода составила 31.5 млн евро, что позволило Артему войти в топ-5 самых дорогих трансферов клуба. Интересно, что все в пятерке лучших - центральные нападающие.

Артем занял 5-ю строчку, а выше него Антонио Кассано, который провел долговременную карьеру за "волков", Габриэль Батистута, с которым Рома выиграла свое последнее чемпионство, Тэмми Абрагам, который проводит относительно неплохую карьеру в футболке римлян, но скорее всего, уступит место в основе именно Довбыку, а также Патрик Шик, который провалился в Роме.

Читай также: Довбик: Я перешел в Рому, потому что очень верю в проект, который здесь строят

Отметим, контракт украинец подписал на 5 лет, зарабатывать он будет 3 млн евро в год.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома артем довбик

Статьи по теме

"Выступления и преданность Артема были фундаментальными для успехов": Жирона поблагодарила Довбика "Выступления и преданность Артема были фундаментальными для успехов": Жирона поблагодарила Довбика
Жирона получит проценты от следующей продажи Довбика Жирона получит проценты от следующей продажи Довбика
Довбик: Я перешел в Рому, потому что очень верю в проект, который здесь строят Довбик: Я перешел в Рому, потому что очень верю в проект, который здесь строят
Олимпиада-2024: Определились полуфиналы Олимпиада-2024: Определились полуфиналы
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Аргентина - Франция и другие матчи 1/4 финала Олимпиады-2024
просмотров
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона в 1/8 финала Олимпиады-2024
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры00:17
Олимпиада-2024: Определились полуфиналы
Олимпийские игры00:06
Олимпиада-2024: расписание выступлений украинцев. День 8-й
Вчера, 23:57
Европа23:57
Жирона Цыганкова вернет игрока, который уже за них выступал
Олимпийские игры23:23
Бокс на Олимпиаде-2024: Хижняк в полуфинале встретится с двухкратным олимпийским чемпионом
Бокс23:02
Хижняк гарантировал Украине медаль Олимпийских Игр, пройдя в полуфинал в категории до 78 кг
Европа22:50
Новичок Реала сделал необычный подарок Флорентино Пересу
Киберспорт22:39
BLAST Premier Fall Groups 2024: NiP с украинцем r1nkle сенсационно прошли FaZe, NaVi разгромили BIG
Европа22:34
Экс-одноклубник Миколенко начал музыкальную карьеру
Европа21:59
"Выступления и преданность Артема были фундаментальными для успехов": Жирона поблагодарила Довбика
Олимпийские игры21:57
Легкая атлетика (метательные виды) на Олимпиаде-2024: Кохан вышел в финал в метании молота, Кокошко не квалифицировался
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK