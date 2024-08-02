Рома официально объявила о подписании Довбика

Форвард будет выступать под 11 номером.

Итальянская Рома объявила о долгожданном украинскими болельщиками трансфере Артема Довбика.

Как сообщает пресс-служба "волков", Артем будет выступать за столичный клуб под 11 номером.

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По неофициальным данным, сумма трансфера составила от 30.5 до 33 миллионов евро. Контракт с игроком подписан на 5 лет, а зарабатывать он будет 3 млн евро в год

В прошлом сезоне Довбик з 24 голами в 36 матчах Ла Лигии стал лучшим бомбардиром чемпионата.

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