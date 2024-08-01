Рома перед трансфером Довбика представила новую выездную форму
Римская Рома, которая вот-вот официально объявит о трансфере украинского форварда Артема Довбика, презентовала новую выездную форму, в которой будет выступать в новом сезоне.
Форма выполнена в белом цвете с нанесением контрарного оранжевого рисунка. Техническим спонсором римлян остается Adidas.
Looking fresh in our 🆕 away kit! 🤩#ASRoma pic.twitter.com/pT0o5Jax2X— AS Roma English (@ASRomaEN) August 1, 2024
"Футболка белого цвета, на которой расположен контрастный оранжевый рисунок, напоминающий аэрозольные баллончики, которые используются для создания фресок", - говорится на официальном сайте Ромы.
Напомним, Артем Довбик в новом сезоне выступит за Рому. Форвард отверг предложение мадридского Атлетико, выбрав "волков".
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