Рома перед трансфером Довбика представила новую выездную форму

Римская Рома, которая вот-вот официально объявит о трансфере украинского форварда Артема Довбика, презентовала новую выездную форму, в которой будет выступать в новом сезоне.

Форма выполнена в белом цвете с нанесением контрарного оранжевого рисунка. Техническим спонсором римлян остается Adidas.

Looking fresh in our 🆕 away kit! 🤩#ASRoma pic.twitter.com/pT0o5Jax2X — AS Roma English (@ASRomaEN) August 1, 2024

"Футболка белого цвета, на которой расположен контрастный оранжевый рисунок, напоминающий аэрозольные баллончики, которые используются для создания фресок", - говорится на официальном сайте Ромы.

Напомним, Артем Довбик в новом сезоне выступит за Рому. Форвард отверг предложение мадридского Атлетико, выбрав "волков".

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