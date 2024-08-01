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Довбика встретили фанаты Ромы перед официальным объявлением о трансфере

Артем приземлился в столице Италии.
Сегодня, 13:42
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

От объявления трансфера Артема Довбика в Рому украинских и итальянских фанатов отделяют формальности.

Один из фанатских аккаунтов римлян опубликовал кадры встречи форварда после его прилета в столицу Италии.

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Довбика встретили аплодисментами и пением "Оле, Оле, Оле, Довбик,Довбик", однако, подойти к игроку не удалось ни одному фанату, поскольку, проход к нему был загорожен ограждением.

Отметим, что за Артема "волки" заплатили по разным данным, от 30.5 до 33 миллионов евро без учета бонусов.

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