Довбика встретили фанаты Ромы перед официальным объявлением о трансфере

От объявления трансфера Артема Довбика в Рому украинских и итальянских фанатов отделяют формальности.

Один из фанатских аккаунтов римлян опубликовал кадры встречи форварда после его прилета в столицу Италии.

Читай также: Агент Довбика подтвердил трансфер украинца в Рому

Довбика встретили аплодисментами и пением "Оле, Оле, Оле, Довбик,Довбик", однако, подойти к игроку не удалось ни одному фанату, поскольку, проход к нему был загорожен ограждением.

Отметим, что за Артема "волки" заплатили по разным данным, от 30.5 до 33 миллионов евро без учета бонусов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!