Агент Довбика подтвердил трансфер украинца в Рому

Нападающий сборной Украины Артем Довбик покинет Жирону в летнее трансферное окно.

Агент украинского футболиста Алексей Люндовский сообщил, что украинец перейдет в Рому.

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Функционер опубликовал фотографию футболки итальянского клуба, на которой написано "Артем" и нанес 9 номер.

Ранее сообщалось, что Рома договорилась с Жироной относительно трансфера Довбика.

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