Агент Довбика подтвердил трансфер украинца в Рому
Украинский футболист определился с игровым номером.
Нападающий сборной Украины Артем Довбик покинет Жирону в летнее трансферное окно.
Агент украинского футболиста Алексей Люндовский сообщил, что украинец перейдет в Рому.
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Функционер опубликовал фотографию футболки итальянского клуба, на которой написано "Артем" и нанес 9 номер.
Ранее сообщалось, что Рома договорилась с Жироной относительно трансфера Довбика.
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