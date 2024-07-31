Атлетико приблизился к подписанию альтернативы Довбику

"Матрасники" просто спустились на одну ступеньку ниже в списке бомбардиров Ла Лиги.

Испанский Атлетико Мадрид нашел альтернативу Артему Довбику.

Как сообщает Фабрицио Романо, вместо украинца "матрасники" собираются подписать Александра Сёрлота из Вильярреала. Клубы продвигаются в переговорах, однако, соглашение еще не достигнуто.

28-летний норвежец и раньше был целью столичного гранда, но их отпугнуло то, что «желтая субмарина» была готова его отпустить только за 38 млн евро в качестве отступных, теперь, они вынужденно вернулись к его кандиадтуре, поскольку, сделка с Довбиком потерпела крах из-за вмешательства Ромы.

Отметим, что Сьорлот был главным конкурентом украинца в борьбе за награду лучшему бомбардиру чемпионата Испании, но оказался все же на второй строчке.

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