Атлетико приблизился к подписанию альтернативы Довбику
Испанский Атлетико Мадрид нашел альтернативу Артему Довбику.
Как сообщает Фабрицио Романо, вместо украинца "матрасники" собираются подписать Александра Сёрлота из Вильярреала. Клубы продвигаются в переговорах, однако, соглашение еще не достигнуто.
28-летний норвежец и раньше был целью столичного гранда, но их отпугнуло то, что «желтая субмарина» была готова его отпустить только за 38 млн евро в качестве отступных, теперь, они вынужденно вернулись к его кандиадтуре, поскольку, сделка с Довбиком потерпела крах из-за вмешательства Ромы.
Отметим, что Сьорлот был главным конкурентом украинца в борьбе за награду лучшему бомбардиру чемпионата Испании, но оказался все же на второй строчке.
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