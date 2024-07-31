Рома договорилась с Жироной относительно трансфера Довбика
Карьера Артема Довбика вскоре поменяет свой вектор с испанского на итальняский.
Как сообщают итальянские журналисты Джанлука Ди Марцио и Николо Скира, Рома сумела договориться с Жироной о трансфере форварда сборной Украины.
Каталонский коллектива получит за 27-летнего футболист 33 миллиона евро. Еще 5 миллионов отправятся в Испанию в качестве бонусов.
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При этом Жирона также сможет рассчитывать на 10% от суммы в случае дальнейшей перепродажи игрока.
С Артемом же будет подписан пятилетний контракт, согласно которому он будет получать 3 миллиона в год.
🔜 Done Deal and confirmed! Artem #Dovbyk to #ASRoma from #Girona for €33M + 5M as bonuses. Contract until 2029 (€3M/year + bonuses). Girona will also have a % on the future sale. #transfers https://t.co/yosm5tMXJZ— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 31, 2024
Напомним, что немногим ранее Рома презентовала молодого новичка, приобретенного у туринского Ювентуса.
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