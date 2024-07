Рома договорилась с Жироной относительно трансфера Довбика

Карьера Артема Довбика вскоре поменяет свой вектор с испанского на итальняский.

Как сообщают итальянские журналисты Джанлука Ди Марцио и Николо Скира, Рома сумела договориться с Жироной о трансфере форварда сборной Украины.

Каталонский коллектива получит за 27-летнего футболист 33 миллиона евро. Еще 5 миллионов отправятся в Испанию в качестве бонусов.

При этом Жирона также сможет рассчитывать на 10% от суммы в случае дальнейшей перепродажи игрока.

С Артемом же будет подписан пятилетний контракт, согласно которому он будет получать 3 миллиона в год.

