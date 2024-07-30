Рома объявила о трансфере таланта Ювентуса
Матиас Соуле присоединился к "волкам".
Рома объявила о переходе аргентинского вингера Матиаса Соуле.
Трансфер обошелся римскому клубу в 26+4 млн евро.
Сам Соуле подписал с Ромой пятилетний контракт и получил 18-й номер.
Прошлый сезон вингер провел в аренде во Фрозиноне, где отличился 11-ю голами и 3 ассистами, став первым игроком в истории клуба с 10+ голами за сезон в Серии А.
Напомним, ранее также спортивный директор Ромы отправился в Испанию за Довбиком.
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