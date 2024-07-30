Спортивный директор Ромы вылетел в Испанию после отказа Жироны продать Довбика

Спортивный директор Ромы Флоран Гизольфи срочно отправился в Испанию, пишет Якопо Алипранди.

По информации журналиста, в клубе удивлены отказом Жироны продать Артема Довбика, потому решили действовать решительней.

Ранее "волки" подали предложение в 32+4 млн евро, однако каталонцы его отклонили, запросив 35+5 млн евро.

Сразу после отказа спортивный директор Ромы частным рейсом отправился в Испанию, чтобы отыскать компромисс.

Отметим, что ранее Атлетико предлагал за украинца как раз 40 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Яремчук перебрался в Олимпиакос.

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