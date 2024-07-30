Яремчук назвал главную причину перехода в Олимпиакос

Греческий Олимпиакос официально объявил о подписании контракта с форвардом сборной Украины Романом Яремчуком. Украинец дал первое интервью как игрок клуба из Греции, где назвал определяющий фактор перехода:

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"Я очень рад быть здесь. Олимпиакос - большой клуб, который знают во всей Европе. Это отличный проект с отличным техническим персоналом, тренерами. Надеюсь, это правильный выбор в моей карьере. У меня хорошие ощущения.

Знаю, что это самый большой клуб Греции, выигравший Лигу конференций в прошлом сезоне. В Олимпиакосе постоянно выступают крупные футболисты. В первые дни я размышлял о предложении, но после разговора с главным тренером, я быстро принял решение – вот сейчас я здесь.

Болельщики ждут от меня голов, титулов. Я не хочу много говорить и рассказывать, что сделаю это наверняка. Но я хочу доставлять им радость и буду выкладываться на все 100%, чтобы сделать болельщиков счастливыми", - цитирует Яремчука официальный сайт Олимпиакоса.

Напомним, у Романа был вариант с переходом в английский Брентфорд, но в последний момент форвард национальной сборной согласился на предложение из Греции.

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