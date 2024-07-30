Яремчук перебрался в Олимпиакос
Форвард сборной Украины перешел в греческий клуб.
Украинский нападающий Роман Яремчук перебрелся в Олимпиакос.
Срок контракта и финансовые условия сделки не разглашаются.
В прошлом сезоне греческий клуб стал победителем Лиги конференций, а в чемпионате Греции завершил сезон на третьем месте.
В сезоне-2023/24 Яремчук играл за Валенсию на правах аренды, проведя 29 игр, в которых забил четыре гола.
Ранее сообщалось, что Рома уверена в подписании Довбика в течение следующих нескольких дней.
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