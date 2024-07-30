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Яремчук перебрался в Олимпиакос

Форвард сборной Украины перешел в греческий клуб.
Сегодня, 11:21
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Украинский нападающий Роман Яремчук перебрелся в Олимпиакос.

Срок контракта и финансовые условия сделки не разглашаются.

В прошлом сезоне греческий клуб стал победителем Лиги конференций, а в чемпионате Греции завершил сезон на третьем месте.

В сезоне-2023/24 Яремчук играл за Валенсию на правах аренды, проведя 29 игр, в которых забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что Рома уверена в подписании Довбика в течение следующих нескольких дней.

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