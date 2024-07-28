Рома уверена в подписании Довбика в течение следующих нескольких дней

Спустя всего год украинец готов снова сменить чемпионат.

Рома и Жирона приближаются к оформлению трансфера Артема Довбика.

Как сообщает журналист Николо Скира, "джаллоросси" уверены в том, что они закроют сделку по 27-летнему украинцу в ближайшие несколько дней.

По информации источника, итальянский клуб предложил своим испанским коллегам 32 миллиона евро + бонусы.

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При этом с самим форвардом сборной Украины уже были согласованы условия личного пятилетнего контракта: 3 миллиона евро и бонусы.

Напомним, что изначально сообщалось о том, что Довбик продолжит карьеру в Атлетико, однако все дошло до того, что Артем не захотел общаться с главным тренером "кольчонерос" Диего Симеоне.

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