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Довбик отказался общаться с Симеоне

Украинец, вероятно, отказался от перехода в стан Атлетико.
Сегодня, 12:52
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий Жироны Артем Довбик не перейдет в мадридский Атлетико в текуще летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Якопо Алипранди, главный тренер "матрасников" хотел провести личный разговор с 27-летним футболистом, однако украинец не стал общаться с наставником.

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"Теперь у Довбика в голове только Рома", - отметил журналист.

В прошлом сезоне Артем стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забил 24 гола в матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Довбик согласовал личный контракт с Ромой.

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