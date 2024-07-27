Довбик отказался общаться с Симеоне

Украинец, вероятно, отказался от перехода в стан Атлетико.

Нападающий Жироны Артем Довбик не перейдет в мадридский Атлетико в текуще летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Якопо Алипранди, главный тренер "матрасников" хотел провести личный разговор с 27-летним футболистом, однако украинец не стал общаться с наставником.

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"Теперь у Довбика в голове только Рома", - отметил журналист.

Ieri Simeone ha provato a contattare #Dovbyk per convincerlo ad accettare l’Atletico Madrid. Il centravanti non ha voluto parlare con lui.



Adesso ha in testa solo la #ASRoma



Tutto sul @CorSport https://t.co/2sROwLjwGR — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 27, 2024

В прошлом сезоне Артем стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забил 24 гола в матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Довбик согласовал личный контракт с Ромой.

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