Довбик отказался общаться с Симеоне
Нападающий Жироны Артем Довбик не перейдет в мадридский Атлетико в текуще летнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Якопо Алипранди, главный тренер "матрасников" хотел провести личный разговор с 27-летним футболистом, однако украинец не стал общаться с наставником.
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"Теперь у Довбика в голове только Рома", - отметил журналист.
Ieri Simeone ha provato a contattare #Dovbyk per convincerlo ad accettare l’Atletico Madrid. Il centravanti non ha voluto parlare con lui.— Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 27, 2024
Adesso ha in testa solo la #ASRoma
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В прошлом сезоне Артем стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забил 24 гола в матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Довбик согласовал личный контракт с Ромой.
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