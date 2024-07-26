Довбик согласовал личный контракт с Ромой

Все же не Атлетико?

Нападающий Жироны и сборной Украины Артем Довбык стал на шаг ближе к переходу в итальянский чемпионат.

Как сообщает Николо Скрра, Артем согласовал условия личного контракта со столичной Ромой, которая пытается перехватить его у Атлетико. Переговоры между клубами продолжаются.

Если всем сторонам удастся прийти к согласию, то Довбик подпишет контракт на 5 лет с зарплатой 3 млн евро в год.

Отметим, что "волки" предлагают украинцу на 500 тысяч больше чем готов платить мадридский гранд.

Напомним, ранее сообщалось. что Довбик сделал выбор между Атлетико и Ромой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!