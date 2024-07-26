iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Довбик согласовал личный контракт с Ромой

Все же не Атлетико?
Сегодня, 19:35
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий Жироны и сборной Украины Артем Довбык стал на шаг ближе к переходу в итальянский чемпионат.

Как сообщает Николо Скрра, Артем согласовал условия личного контракта со столичной Ромой, которая пытается перехватить его у Атлетико. Переговоры между клубами продолжаются.

Если всем сторонам удастся прийти к согласию, то Довбик подпишет контракт на 5 лет с зарплатой 3 млн евро в год.

Отметим, что "волки" предлагают украинцу на 500 тысяч больше чем готов платить мадридский гранд.

Напомним, ранее сообщалось. что Довбик сделал выбор между Атлетико и Ромой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома артем довбик

Статьи по теме

Довбик сделал выбор между Ромой и Атлетико - источник Довбик сделал выбор между Ромой и Атлетико - источник
Итальянский топ-клуб вмешался в гонку за Довбика Итальянский топ-клуб вмешался в гонку за Довбика
Гризманн может стать одноклубником Жиру в МЛС Гризманн может стать одноклубником Жиру в МЛС
Рынок свободных агентов и контракты НБА: Денвер подписал Расселла Уэстбрука Рынок свободных агентов и контракты НБА: Денвер подписал Расселла Уэстбрука
Помочь журналистам

Видео

Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций
Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Другие страны21:44
Гризманн может стать одноклубником Жиру в МЛС
НБА21:31
Рынок свободных агентов и контракты НБА: Денвер подписал Расселла Уэстбрука
Сборные21:18
Украина U-18 стартовала с поражения от Чехии на Евробаскете
Европа20:55
Талантливый центрбек станет партнером Забарного в Борнмуте
Олимпийские игры20:44
Украина - Марокко: онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024
Олимпийские игры20:31
Настольный теннис на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
Олимпийские игры20:30
Церемония открытия Олимпиады-2024: онлайн-трансляция
Украина20:19
Минай стал вторым финалистом Турнира четырех УПЛ, обыграв Эпицентр в серии пенальти
Олимпийские игры20:11
Велоспорт на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
Теннис19:59
Ястремская сыграет с бразильянкой на старте Олимпиады-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK