Довбик сделал выбор между Ромой и Атлетико - источник

Нападающий Жироны и сборной Украины Артем Довбик готов продолжить карьеру в Роме.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, 27-летний форвард дал зеленый свет на переход в итальянский клуб, который недавно включился в борьбу за украинца.

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Отмечается, что переговоры с мадридским Атлетико пребывают на прежней стадии и не продвигаются. В то же время главный тренер Ромы Даниэле де Росси лично общался с Довбиком по поводу возможного трансфера, что имело решающее значение.

В ближайшее время римский клуб должен сделать официальное предложение Жироне по украинскому нападающему.

Ранее тренер Жироны отреагировал на возможный трансфер Довбика.

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