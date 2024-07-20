Довбик оформил дубль за тайм в товарищеском матче Жироны
В субботу, 20 июля, Жирона встречалась с французским Монпелье в товарищеском матче.
Украинский форвард каталонской команды Артем Довбик в этой игре вышел на поле в стартовом составе и стал героем первой половины поединка.
Жирона пропустила первой на 18-й минуте, но после украинец выровнял положение и вывел "бело-красных" вперед, оформив дубль.
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На 22-й минуте Довбик замкнул подачу от партнера в штрафную, а на 38-й минуте, выиграв борьбу у защитника, отправил мяч в нижний угол ворот, установив счет первого тайма - 2:1.
В перерыве встречи украинский нападающий был заменен.
🔛 COMENÇA LA SEGONA PART! (2-1)— Girona FC (@GironaFC) July 20, 2024
⬇️ David López, Pau Víctor i Dovbyk
⬆️ Juanpe, Toni Villa i Stuani pic.twitter.com/cxpjgGcvS3
Отметим, что Виктор Цыганкова отсутствовал в заявке на этот матч, продолжая восстанавливаться после травмы.
Ранее тренер Жироны отреагировал на возможный трансфер Довбика.
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