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Довбик оформил дубль за тайм в товарищеском матче Жироны

Украинский форвард помог своей команде отыграться и выйти вперед, после чего ушел отдыхать.
Сегодня, 13:44
Довбик сделал дубль в спарринге / Girona FC
Довбик сделал дубль в спарринге / Girona FC

В субботу, 20 июля, Жирона встречалась с французским Монпелье в товарищеском матче.

Украинский форвард каталонской команды Артем Довбик в этой игре вышел на поле в стартовом составе и стал героем первой половины поединка.

Источник: twitter.com/GironaFC

Жирона пропустила первой на 18-й минуте, но после украинец выровнял положение и вывел "бело-красных" вперед, оформив дубль.

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На 22-й минуте Довбик замкнул подачу от партнера в штрафную, а на 38-й минуте, выиграв борьбу у защитника, отправил мяч в нижний угол ворот, установив счет первого тайма - 2:1.

В перерыве встречи украинский нападающий был заменен.

Отметим, что Виктор Цыганкова отсутствовал в заявке на этот матч, продолжая восстанавливаться после травмы.

Ранее тренер Жироны отреагировал на возможный трансфер Довбика.

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