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Довбик с одноклубниками посоревновались в кулинарии, дав на оценку приготовленное тренерам

Игроки попробовали свои силы в умении готовить паэлью.
Сегодня, 12:28
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинский нападающий Жироны Артем Довбик вместе с одноклубниками принял участие в кулинарном челлендже.

Игрокам каталонской команды было предложено, разбившись на группы, посоревноваться в приготовлении разных видов паэльи.

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Оценить же старания футболистов должны были тренеры, в частности, главный наставник "бело-красных" Мичел.

Впрочем, судя по видео, больше всего удовлетворить вкусовые предпочтения рулевого Жироны удалось, похоже, не команде украинца.

Ранее сообщалось, что Атлетико вернулся к идее подписания Довбика в качестве замены Мораты.

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