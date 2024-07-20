Довбик с одноклубниками посоревновались в кулинарии, дав на оценку приготовленное тренерам
Игроки попробовали свои силы в умении готовить паэлью.
Украинский нападающий Жироны Артем Довбик вместе с одноклубниками принял участие в кулинарном челлендже.
Игрокам каталонской команды было предложено, разбившись на группы, посоревноваться в приготовлении разных видов паэльи.
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Оценить же старания футболистов должны были тренеры, в частности, главный наставник "бело-красных" Мичел.
Впрочем, судя по видео, больше всего удовлетворить вкусовые предпочтения рулевого Жироны удалось, похоже, не команде украинца.
Ранее сообщалось, что Атлетико вернулся к идее подписания Довбика в качестве замены Мораты.
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