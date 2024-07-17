Цыганков - магия, Блинд - пиво: Довбик принял участие в забавном челендже Жироны
Жирона в честь международного дня эмодзи 17 июля устроила своим игрокам забавный челендж.
Футболисты каталонской команды, в числе которых был и украинский нападающий Артем Довбик, должны были ответить, с каким графическим символом у них ассоциируются одноклубники.
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Так, украинец сравнил соотечественника Виктора Цыганкова с магией, Кристиана Стуани назвал королем, а Дейли Блинда связывает с пивом.
В то же время Иван Мартин, видимо, вспомнив достижение лучшего бомбардира Ла Лиги прошлого сезона, отметил, что сам Довбик у него ассоциируется с попаданием точно "в яблочко".
Ранее сообщалось, что Цыганков и Довбик приступили к предсезонной подготовке с Жироной.
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