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Цыганков - магия, Блинд - пиво: Довбик принял участие в забавном челендже Жироны

Украинец с одноклубниками не остался в стороне от международного дня эмодзи.
Сегодня, 19:32
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Жирона в честь международного дня эмодзи 17 июля устроила своим игрокам забавный челендж.

Футболисты каталонской команды, в числе которых был и украинский нападающий Артем Довбик, должны были ответить, с каким графическим символом у них ассоциируются одноклубники.

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Так, украинец сравнил соотечественника Виктора Цыганкова с магией, Кристиана Стуани назвал королем, а Дейли Блинда связывает с пивом.

В то же время Иван Мартин, видимо, вспомнив достижение лучшего бомбардира Ла Лиги прошлого сезона, отметил, что сам Довбик у него ассоциируется с попаданием точно "в яблочко".

Ранее сообщалось, что Цыганков и Довбик приступили к предсезонной подготовке с Жироной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона артем довбик

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