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"Мы не увидели серьезный проект": агент Довбика раскрыл детали срыва перехода в Атлетико

Украинец не видит для роста в составе "матрасников".
Сегодня, 07:23
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Футболист Жироны Артем Довбик, вероятное, не перейдет в Атлетико Мадрид.

Агент форварда Алексей Люндовский поделился деталями возможного ухода украинца из каталонской команды.

Читай также: Рома намерена купить главного конкурента Довбика в прошлом сезоне

"Атлетико - великий клуб, но мы не увидели здесь серьезный проект для Артема, и их предложение в финансовом плане значительно уступает предложениям других заинтересованных в лучшем бомбардире Ла Лиги клубов", - приводит слова агента Український футбол.

В прошлом сезоне Артем стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забил 24 гола в матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Довбик согласовал личный контракт с Ромой.

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