"Мы не увидели серьезный проект": агент Довбика раскрыл детали срыва перехода в Атлетико
Футболист Жироны Артем Довбик, вероятное, не перейдет в Атлетико Мадрид.
Агент форварда Алексей Люндовский поделился деталями возможного ухода украинца из каталонской команды.
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"Атлетико - великий клуб, но мы не увидели здесь серьезный проект для Артема, и их предложение в финансовом плане значительно уступает предложениям других заинтересованных в лучшем бомбардире Ла Лиги клубов", - приводит слова агента Український футбол.
В прошлом сезоне Артем стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забил 24 гола в матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Довбик согласовал личный контракт с Ромой.
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