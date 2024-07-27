"Мы не увидели серьезный проект": агент Довбика раскрыл детали срыва перехода в Атлетико

Украинец не видит для роста в составе "матрасников".

Футболист Жироны Артем Довбик, вероятное, не перейдет в Атлетико Мадрид.

Агент форварда Алексей Люндовский поделился деталями возможного ухода украинца из каталонской команды.

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"Атлетико - великий клуб, но мы не увидели здесь серьезный проект для Артема, и их предложение в финансовом плане значительно уступает предложениям других заинтересованных в лучшем бомбардире Ла Лиги клубов", - приводит слова агента Український футбол.

В прошлом сезоне Артем стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забил 24 гола в матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Довбик согласовал личный контракт с Ромой.

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