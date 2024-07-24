Рома намерена купить главного конкурента Довбика в прошлом сезоне

Александр Серлот может переехать в Италию.

Рома намерена купить нападающего Вильярреала Александра Серлота, пишет Маттео Моретто.

По информации журналиста, "волки" уже сделали предложение в размере 30 млн евро, которое было отклонено.

Испанский клуб хочет выручить больше за второго лучшего бомбардира Ла Лиги прошлого сезона.

Однако, отметим, что Трансфермаркт оценвиает норвежца лишь в 25 млн евро, потому вряд ли "желтой субмарине" удастся сильно поднять цену.

Ранее также сообщалось, что воспитанник Барселоны вылетел из-за травмы.

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