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Жирона подпишет игрока английского топ-клуба в аренду

Брайан Хиль станет игроком каталонцев.
Сегодня, 19:36
Браян Хиль / Getty Images
Браян Хиль / Getty Images

Испанская Жирона усилит линию атаки.

Как сообщает Фабрицио Романо, в коллектив Мичела перейдет Брайан Хиль. Футболист пополнит клуб на правах аренды.

Отмечается также, что Хиль подпишет новый контракт с Тоттенхэмом, в котором будет прописана опция отступных в размере 15 млн евро, а Жирона будет иметь приоритет над другими клубами в вопросе выкупа игрока.

23-летний Брайан выступает на позиции левого вингера. В прошлом сезоне играл за "шпор", наиграв лишь 12 матчей без результативных действий.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона

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