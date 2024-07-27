Жирона подпишет игрока английского топ-клуба в аренду

Испанская Жирона усилит линию атаки.

Как сообщает Фабрицио Романо, в коллектив Мичела перейдет Брайан Хиль. Футболист пополнит клуб на правах аренды.

Отмечается также, что Хиль подпишет новый контракт с Тоттенхэмом, в котором будет прописана опция отступных в размере 15 млн евро, а Жирона будет иметь приоритет над другими клубами в вопросе выкупа игрока.

23-летний Брайан выступает на позиции левого вингера. В прошлом сезоне играл за "шпор", наиграв лишь 12 матчей без результативных действий.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!