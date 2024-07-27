Жирона подпишет игрока английского топ-клуба в аренду
Брайан Хиль станет игроком каталонцев.
Испанская Жирона усилит линию атаки.
Как сообщает Фабрицио Романо, в коллектив Мичела перейдет Брайан Хиль. Футболист пополнит клуб на правах аренды.
Отмечается также, что Хиль подпишет новый контракт с Тоттенхэмом, в котором будет прописана опция отступных в размере 15 млн евро, а Жирона будет иметь приоритет над другими клубами в вопросе выкупа игрока.
23-летний Брайан выступает на позиции левого вингера. В прошлом сезоне играл за "шпор", наиграв лишь 12 матчей без результативных действий.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!