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Защитник Динамо может перебраться в Бундеслигу

Тарас Михавко заинтересовал бременский Вердер.
Сегодня, 10:48
Тарас Михавко / Getty Images
Тарас Михавко / Getty Images

Бременский Вердер проявляет интерес к защитнику киевского Динамо и юношеской сборной Украины Тарасу Михавко. Об этом пишет Sport.ua.

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По данным источника, скауты бременского клуба присутствовали на всех матчах сборной Украины на Евро U-19 – представители немецкого клуба остались довольны увиденным.

Сообщается, что бременский клуб готов потратить на защитника около миллиона евро. Сейчас позиция киевлян по поводу возможного трансфера неизвестна.

Напомним, сборная Украины U-19 дошла до полуфинала Евро-2024, где минимально уступила команде Франции. Ныне Михавко в составе Динамо готовится ко второму матчу квалификации Лиги чемпионов, где бело-синие сыграют против Партизана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ фк динамо киев Вердер Бремен Тарас Михавко

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